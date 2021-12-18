إعادة محطة كهرباء تل تمر للخدمة بعد إصلاح أضرار سببتها قذائف الاحتلال التركي

الحسكة-سانا

عادت محطة تحويل كهرباء تل تمر إلى الخدمة بعد إصلاح ورشات الصيانة في الشركة العامة لكهرباء الحسكة الأضرار التي لحقت بخط توتر 66 ك ف المغذي لها جراء عدوان الاحتلال التركي بالمدفعية على ناحية تل تمر أمس.

وأكد مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا إعادة المحطة إلى الخدمة وبدء تغذية التجمعات السكانية والنواحي والقرى بشكل تدريجي مشيراً إلى أن العدوان التركي على ريف الحسكة الشمالي الغربي تسبب بأضرار على خط التوتر للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع.

ولفت عكلة إلى صعوبة العمل ولا سيما أن خط التوتر 66 ك ف يقع عند خطوط التماس بين الجيش العربي السوري ومناطق انتشار التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي.

واعتدت قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية التي يدعمها بالمدفعية أمس على قرى أم الكيف وتل جمعة وتل كربيت في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

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