بمناسبة عيد الميلاد.. معرض لمنتجات غذائية وأعمال يدوية بالسويداء

السويداء-سانا

مجموعة من المنتجات الغذائية والأعمال اليدوية ومستلزمات الزينة شكلت محتوى المعرض المقام في صالة كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس بمدينة السويداء بمناسبة أعياد الميلاد.

ويشهد المعرض الذي أطلقته شركة دريم لتنظيم وتنسيق المعارض ويستمر لـ 3 أيام بمشاركة 24 شاباً وسيدة من أصحاب المهن والحرف والمشروعات متناهية الصغر في مجالات مختلفة.

وأشارت المنسقة من شركة دريم أمل منصور في تصريح لمراسل سانا أن هدف المعرض دعم أصحاب الأعمال الصغيرة من ربات المنازل والشباب لتسليط الضوء على منتجاتهم والتعريف بها إلى جانب عرض المشغولات اليدوية المتعلقة بأعياد الميلاد.

وذكرت المشاركة ريما جنبلاط ربة منزل أنها المرة الأولى التي تقدم بها منتجاتها أمام الناس وهي تصنع خبز المرشم الذي يعد من الصناعات الغذائية التقليدية المتوارثة مؤكدة أهمية الاستفادة من الخبرات والملاحظات التي تسمعها من زوار المعرض لتطوير عملها فيما أوضحت أليس الظواهرة أن منتجاتها بمجملها تتعلق بمستلزمات عيد الميلاد ولا سيما الشوكولا ومثلها المشاركة سلاف عامر التي اختصت بتقديم الشموع اللازمة للعيد.

ويشارك الشاب عدي قطيش بمجموعة تحف خشبية تستخدم للهدايا في مختلف المناسبات مبيناً أن المعرض أتاح له المجال لعرض أعماله الحرفية بينما وصفت لانا قندلفت مشاركتها بمنتجات زينة الميلاد باستخدام المواد الخشبية والكرتونية بالتجربة الجديدة والحافز لتطوير خبرتها التي اكتسبتها بعملها السابق بتزيين الصالونات.