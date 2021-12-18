تأهل أشبال العربي وناشئي صلخد لنهائي دوري السويداء بكرة القدم

السويداء-سانا

تأهل فريق أشبال العربي وناشئي صلخد لنهائي دوري السويداء بكرة القدم وذلك بعد ختام منافسات الدور قبل النهائي لبطولة الدوري اليوم على أرض ملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية.

وجاء تأهل أشبال العربي عقب فوزه على أشبال لاهثة بتسعة أهداف دون مقابل فيما بلغ ناشئو صلخد النهائي بتغلبه على فريق الرحى بركلات الجزاء الترجيحية 3-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 5-5.

ويقابل أشبال العربي وناشئو صلخد في النهائي فريق شهبا الذي فاز أمس بالدور قبل النهائي على عرمان بفئة الأشبال 2-0 وعلى العمال بفئة الناشئين بضربات الجزاء الترجيحية 5-4 بعد التعادل بالوقت الأصلي للمباراة 2-2.

وشهد الدور الأول لبطولة دوري السويداء بكرة القدم لفئتي الأشبال والناشئين مشاركة 10 فرق وزعت إلى مجموعتين ضمت الأولى العربي وعرمان والقريا والعمال وصلخد والثانية شهبا والرحى ولاهثة ودوما والشبيبة.

عمر الطويل

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