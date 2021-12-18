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تعبيد وتزفيت عدة طرق في ريف القنيطرة

2021-12-18

القنيطرة-سانا

أنهت الورشات الفنية تعبيد وتزفيت عدد من الطرق في قرية ممتنة بريف القنيطرة.

وأوضح رئيس مجلس بلدية أم باطنة المهندس عبدو السعيد في تصريح لمراسل سانا أن مشروع التعبيد والتزفيت في ممتنة شمل طرقاً بطول 600 متر وعرض 5 أمتار وبتكلفة 30 مليون ليرة سورية.

ولفت السعيد إلى أنه تم تنفيذ الأعمال بالتعاون مع محافظة القنيطرة لرفع سوية الخدمات العامة بالقرية بعد الانتهاء من أعمال البنى التحتية من الصرف الصحي والمياه والكهرباء مبيناً أن هذه المشاريع تخدم أكثر من 200 منزل وسط قرية ممتنة.

وأشار السعيد إلى أن الوحدة الإدارية تعمل بالتعاون مع شركة كهرباء القنيطرة ومديريتي التربية والصحة ومؤسسة مياه الشرب لتحسين الواقع الخدمي وفق الإمكانيات المتاحة.

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