اتحاد الكتاب العرب: رحيل الأديب والإعلامي وليد معماري خسارة للأدب والإعلام

دمشق-سانا

أكد اتحاد الكتاب العرب أن رحيل الأديب والإعلامي وليد معماري الذي غيبه الموت أمس يشكل خسارة للأدب والإعلام أيضاً حيث قضى جل حياته في عكس هموم الإنسان وقضاياه الاجتماعية من خلال زواياه الجريئة بوسائل الإعلام.

رئيس اتحاد الكتاب العرب محمد الحوراني أشار في تصريح لـ سانا إلى الخسارة الكبيرة على الساحتين العربية والسورية برحيل معماري نظراً لما قدمه من إنتاج تجلى بمحبته لوطنه وأصدقائه وزملائه عبر زواياه في جريدة تشرين وكتاباته في اتحاد الكتاب العرب.

بدوره قال عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الكتاب العرب مسؤول النشاط الثقافي الأرقم الزعبي أن معماري كان ناجحاً ومحبوباً وتولى مسؤولية نشر دوريات ومواقع إدارية في اتحاد الكتاب العرب منها عضو مكتب تنفيذي سابقاً إضافة لعمله الإعلامي.

وأوضحت عضو المكتب التنفيذي رئيسة تحرير مجلة الموقف الأدبي فلك حصرية أن ما قدمه معماري خلال عمله في الأسبوع الأدبي سابقاً وفي كتاباته ضمن الصحف والدوريات كان دليلاً قاطعاً على صدقه وعمله الوفي لأداء واجبه المهني والوطن.

واعتبر صديق الراحل وزميله في العمل الناقد الدكتور غسان غنيم رئيس فرع ريف دمشق لاتحاد الكتاب العرب أن الأديب معماري ليس فقط ناجحاً بمقالاته وكتاباته القصصية بل كان يستقرأ المستقبل من خلال ما كان يدور في العالم فكتب الكثير من المقالات متوقعاً ما نتعرض له اليوم.

محمد خالد الخضر

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