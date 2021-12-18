احتفال مركزي بالذكرى الخامسة لانتصار حلب على الإرهاب

حلب-سانا

بمناسبة الذكرى الخامسة لانتصار حلب على الإرهاب أقامت محافظة حلب اليوم احتفالاً مركزياً في صالة الأسد الرياضية يتضمن تكريم ألف أسرة من ذوي الشهداء وذلك بحضور فعاليات شعبية ورسمية.

وبدأ الاحتفال بعرض عسكري قدمته وحدات من الجيش العربي السوري وكتيبة حفظ النظام في حلب تلاه عرض لفيلم وثائقي عن صمود أهالي حلب في وجه الحصار وانتصارهم على الإرهاب.

وأكد مدير مديرية الشهداء والجرحى والمفقودين اللواء بسام كامل بري في كلمة له أن حلب حولت الزمن إلى تاريخ تجسد بصمود أبناء الشعب ورجال الجيش العربي السوري الذي سطر ملاحم الشرف والبطولة على كامل ساحات الوطن وصنع النصر.

وأشار بري إلى أن ذوي الشهداء أكدوا للكون بعزيمتهم وإصرارهم أن أبدان الشهداء تفنى لتبقى الأوطان وقال: “تكريم اليوم يتجلى بتقديم وسام الإخلاص لمن حمى سورية وتطهر من طهرها.. نقدمه لمن رأى أن الشهادة هي ينبوع الحياة” وأضاف: “تكريم ذوي الشهداء هو تجسيد لمعاني وقيم الشهادة وتكريم للشهداء أسياد الأرض وملائكة السماء وأسطورة العطاء وأيقونة الانتصار”.

بعد ذلك قدمت الفرقة السورية الشركسية فقرات من الفلكلور السوري والرقص الشركسي تلاه أداء لعدد من الأغاني الوطنية.

يتبع…

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