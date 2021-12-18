وزير الصحة الفرنسي: متحور أوميكرون ينتشر بسرعة

باريس-سانا

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم أن ما بين سبع وعشر بالمئة من إصابات فيروس كورونا الجديدة في فرنسا قد تكون بالمتحور أوميكرون.

ونقلت رويترز عن فيران قوله إن “الانتشار السريع لأوميكرون كان السبب الرئيسي للتطبيق المزمع لجواز المرور الصحي الجديد في مطلع العام المقبل الذي يلزم السكان بتقديم ما يثبت تلقيهم اللقاح لدخول المطاعم أو ركوب وسائل النقل العامة لمسافات طويلة”.

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا 8 ملايين و 518840 في حين بلغ عدد الوفيات 121333 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency