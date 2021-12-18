موسكو تقترح محادثات ثنائية مع واشنطن حول الضمانات الأمنية

موسكو-سانا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن بلاده تقترح على الولايات المتحدة إجراء محادثات ثنائية حول الضمانات الأمنية.

ونقلت وكالة تاس عن ريابكوف قوله اليوم: “نقترح إجراء مباحثات مع الولايات المتحدة على أساس ثنائي لأنه في حال مشاركة دول أخرى فيها فسنغرق كل شيء في النقاش والكلام المسهب” مضيفاً: “لا يوجد حتى الآن أي وضع يشبه العلاقات السائدة مع الولايات المتحدة”.

وأعرب ريابكوف عن أمل بلاده بألا يستهين الأمريكيون بمدى تغير كل شيء وقال: “حتى الآن للأسف لا توجد مؤشرات تدل على استعدادهم للتخلي عن الأنماط المعتمدة لديهم”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أمس في تعليقها على نشر الخارجية الروسية لمشروع المعاهدات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية “إن الولايات المتحدة لن تجري مشاورات بشأن الأمن في أوروبا في غياب الشركاء من الاتحاد الأوروبي”.