أنطونوف: الوجود العسكري الأمريكي في سورية غير شرعي

واشنطن-سانا

جدد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف موقف بلاده الرافض للاحتلال الأمريكي في سورية مؤكداً عدم شرعية الوجود العسكري للولايات المتحدة على الأراضي السورية.

وقال أنطونوف في مقابلة مع مجلة نيوزويك الأمريكية.. إن “روسيا والولايات المتحدة تحافظان على الاتصالات بينهما بشأن سورية ولا سيما فيما يتعلق بالتعاون عبر القنوات العسكرية الذي أثبت فعاليته لكننا نعتقد أن وجود القوات الأمريكية في سورية غير شرعي وإن احتلال جزء من الأراضي السورية غير مقبول”.

وأشار أنطونوف إلى أن روسيا تنطلق من وجوب سحب القوات الأمريكية وغيرها من التشكيلات المسلحة غير الشرعية من جميع المناطق السورية.

وفي سياق منفصل أكد أنطونوف أن المزاعم الغربية حول الوجود العسكري الروسي قرب أوكرانيا ليست أكثر من دعاية عديمة الصحة مشيراً إلى أن “روسيا تملك الحق في نقل القوات بشكل حر داخل أراضيها وتنفيذ الفعاليات التدريبية”.

وشدد أنطونوف على أن روسيا “لا تهدد أحداً” وأن كلام الصحافة الغربية والمسؤولين الأمريكيين عن الخطط العدوانية لا أساس له على الإطلاق مبيناً في الوقت ذاته أن العضوية المفترضة لأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي “ناتو” تتجاوز “الخطوط الحمراء للمصالح الوطنية الروسية”.

وأوضح انطونوف أنه من غير المقبول بالنسبة لروسيا استمرار عسكرة أوكرانيا بمشاركة الناتو ووجود القوات الغربية على أراضيها والانضمام المفترض لأوكرانيا إلى الحلف معتبراً أنه من أجل منع استمرار تقدم الناتو

نحو الشرق ونشر الأسلحة على الحدود الغربية لروسيا يجب التوقيع على “اتفاق ملزم قانوناً بمشاركة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين”.

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