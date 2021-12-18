SCS-NET

حزب الاشتراكيين السلوفاكي يندد بالإجراءات القسرية المفروضة على سورية

2021-12-18

براتيسلافا-سانا

ندد رئيس حزب الاشتراكيين السلوفاكي ارتور بيكماتوف باستمرار الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية مؤكداً أن سببها رفض دمشق الخضوع لإرادة الغرب والولايات المتحدة.

وقال بيكماتوف في تصريح لمراسل سانا في براغ اليوم “إن الإجراءات القسرية احادية الجانب التي يفرضها الغرب على سورية فاقدة للمعنى تماماً” مندداً بالتدخلات الأمريكية والتركية في سورية.

وأشار إلى أن المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام غربية أكدت قيام القوات الأمريكية بقصف عشوائي في سورية والتسبب بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

وأكد بيكماتوف أن مجرمي الحرب الحقيقيين يتخذون من واشنطن وأنقرة مقرات لهم.

انظر ايضاً

الهلال الأحمر السوري يدعو مجلس الأمن لوضع حد للإجراءات القسرية المفروضة على سورية

نيويورك–سانا طالب الأمين العام لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري المهندس خالد عرقسوسي مجلس الأمن بتحمل …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved