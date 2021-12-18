الحرارة إلى انخفاض وأمطار متوقعة في معظم المناطق

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف من الجنوب يترافق بمقدمة منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية والوسطى من البلاد.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

السبت الأحد الاثنين دمشق 14/5 14/6 13/6 القنيطرة 11/3 11/4 10/4 درعا 13/9 14/8 13/7 السويداء 11/5 12/4 11/5 حمص 13/7 12/6 11/6 حماة 14/5 13/6 12/6 الحسكة 13/6 14/5 13/4 اللاذقية 15/12 15/11 15/11 طرطوس 16/13 15/12 15/12 حلب 12/4 11/5 10/4 ادلب 11/5 11/4 10/4 دير الزور 13/8 13/7 12/6 الرقة 13/6 12/5 11/5

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency