خبير أمريكي: روسيا تسعى للسلام ويجب وقف توريد الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا

موسكو-سانا

استبعد جو لومباردو منسق التحالف الوطني الأمريكي المناهض للحرب أن يردع مشروع الضمانات المتبادلة للأمن في أوروبا الذي تقترحه روسيا الجانب الأمريكي عن مواصلة عدوانه.

وقال لومباردو في حديث لوكالة نوفوستي الروسية نشر اليوم “اعتقد أن تقديم روسيا لهذا الاقتراح أمر مهم للغاية وهو يوضح من يسعى حقاً من أجل السلام لكن الولايات المتحدة والناتو لن يوقفا أعمالهما العدوانية ضد روسيا والدول الأخرى”.

ولفت لومباردو إلى أن التحالف الوطني الأمريكي المناهض للحرب طالب الأسبوع الماضي بوقف توريد الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا وإرسال مستشارين عسكريين إلى هناك وشدد على أن تمركز القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا هو تصرف دفاعي على الرغم من محاولات حكومة الولايات المتحدة ووسائل الإعلام التابعة لها تقديمه على أنه “تحضير للغزو”.

وقال” أغلبية المواطنين في الولايات المتحدة لم يسمعوا أبداً عن المبادرة الروسية بشأن الضمانات المتبادلة للأمن في أوروبا بسبب تجاهلها من قبل وسائل الإعلام الخاضعة للشركات الكبرى”.

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