18 من كانون أول 1865 – الولايات المتحدة تحرم العبودية

دمشق-سانا
1347 – السلطان حسن بن الناصر محمد قلاوون يتولى عرش مصر.
1865 – الولايات المتحدة تحرم العبودية.
1914 – إنكلترا تعلن الحماية على مصر وتنهي السيادة العثمانية عليها.
1941 – القوات اليابانية تنزل على شواطئ هونغ كونغ وتقوم بسلسلة من المذابح المريعة حتى استسلمت المدينة بالكامل في يوم عيد الميلاد.
1956 – اليابان تصبح عضوا في الأمم المتحدة.
1997 – صدور قرار يمنح إسكتلندا برلمانا خاص بها لأول مرة منذ ثلاثة قرون.
2006 – وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد يستقيل من منصبه.
2013 – أول عملية زرع قلب صناعي في التاريخ تتم في مستشفى جورج بومبيدو الأوروبي في باريس.
من مواليد هذا اليوم
1856 – جوزيف جون طومسون.. عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1906.
1878 – جوزيف ستالين.. زعيم شيوعي وقائد الاتحاد السوفيتي الثاني.
1913 – فيلي برانت.. مستشار ألمانيا الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1971.
من وفيات هذا اليوم
1980 – أليكسي كوسيغين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي.
2006- جوزيف باربيرا.. رسام ومنتج أمريكي ومبتكر شخصيات توم وجيري .
2011 – فاتسلاف هافيل رئيس التشيك الأول.
أعياد ومناسبات ..
اليوم العالمي للغة العربية.
اليوم الدولي للمهاجرين.
عيد الجمهورية في النيجر.