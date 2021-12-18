18 من كانون أول 1865 – الولايات المتحدة تحرم العبودية

دمشق-سانا

1347 – السلطان حسن بن الناصر محمد قلاوون يتولى عرش مصر.

1865 – الولايات المتحدة تحرم العبودية.

1914 – إنكلترا تعلن الحماية على مصر وتنهي السيادة العثمانية عليها.

1941 – القوات اليابانية تنزل على شواطئ هونغ كونغ وتقوم بسلسلة من المذابح المريعة حتى استسلمت المدينة بالكامل في يوم عيد الميلاد.

1956 – اليابان تصبح عضوا في الأمم المتحدة.

1997 – صدور قرار يمنح إسكتلندا برلمانا خاص بها لأول مرة منذ ثلاثة قرون.

2006 – وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد يستقيل من منصبه.

2013 – أول عملية زرع قلب صناعي في التاريخ تتم في مستشفى جورج بومبيدو الأوروبي في باريس.

من مواليد هذا اليوم

1856 – جوزيف جون طومسون.. عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1906.

1878 – جوزيف ستالين.. زعيم شيوعي وقائد الاتحاد السوفيتي الثاني.

1913 – فيلي برانت.. مستشار ألمانيا الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1971.

من وفيات هذا اليوم

1980 – أليكسي كوسيغين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي.

2006- جوزيف باربيرا.. رسام ومنتج أمريكي ومبتكر شخصيات توم وجيري .

2011 – فاتسلاف هافيل رئيس التشيك الأول.

أعياد ومناسبات ..

اليوم العالمي للغة العربية.

اليوم الدولي للمهاجرين.

عيد الجمهورية في النيجر.