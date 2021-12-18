روسيا تنسحب رسمياً من معاهدة السماء المفتوحة

موسكو-سانا

أعلنت روسيا اليوم انسحابها رسمياً من معاهدة السماء المفتوحة اعتباراً من غد السبت رداً على انسحاب الولايات المتحدة منها.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت أن الولايات المتحدة تتحمل كامل المسؤولية عن انهيار معاهدة السماء المفتوحة.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت عن انسحابها من المعاهدة في تشرين الثاني 2020 عندما كان دونالد ترامب رئيساً لها حيث دعت موسكو واشنطن مراراً إلى العودة للمعاهدة دون نتيجة.

وفي الـ 19 من أيار الماضي تبنى مجلس الدوما الروسي قانوناً حول الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة وفي الثاني من حزيران صادق عليه مجلس الاتحاد الروسي وفي الـ 7 من حزيران وقع عليه الرئيس فلاديمير بوتين.

وتبقى 35 دولة معظمها دول أوروبية أطرافاً بالمعاهدة بعد انسحاب الولايات المتحدة وروسيا منها.

وتم توقيع المعاهدة عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ في 2002 وكانت تقضي باتخاذ روسيا ودول غربية إجراءات لتعزيز الثقة ومراقبة الأجواء من خلال تحليقات طائرات الدول الغربية فوق أراضي روسيا والطائرات الروسية فوق أراضي الدول الغربية لمراقبة التجمعات العسكرية وتحركاتها.