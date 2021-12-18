الأمم المتحدة ترحب بمقترحات روسيا الأمنية المعروضة على واشنطن والناتو

جنيف- سانا

رحبت الأمم المتحدة اليوم بمقترحات روسيا الأمنية المعروضة على واشنطن وحلف الناتو مشيرة إلى أهمية الحوار بين موسكو وواشنطن لإزالة التوتر وحماية السلام الإقليمي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قوله “لقد أخذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بعين الاعتبار التقارير الإعلامية ذات الصلة .. نحن نرحب بالحوار على مختلف المستويات بين روسيا والولايات المتحدة بهدف حل الخلافات وتخفيف التوتر وحماية السلام الإقليمي” مضيفاً أن “غوتيريس يذكر جميع الأطراف بمسؤوليتها عن ضمان تسوية سلمية للنزاع في شرق أوكرانيا وفقاً لاتفاقات مينسك ويعلن دعم الأمم المتحدة لجميع جهود المفاوضات الجارية”.

ونشرت روسيا في وقت سابق مسودة اتفاقات حول الضمانات الأمنية عرضت خلالها على واشنطن “الالتزام المتبادل بعدم نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في المناطق التي يمكن أن تضرب منها أراضي البلدين” كما دعت حلف الناتو إلى “التخلي عن التوسع شرقاً بما في ذلك على حساب الجمهوريات السوفيتية السابقة”.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي “الناتو” خلال الآونة الأخيرة توتراً بسبب زيادة وجود الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.