الأمم المتحدة تؤكد مجدداً حق الشعب الفلسطيني بالسيادة على موارده

نيويورك-سانا

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني بالسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

وذكرت وكالة وفا أن الجمعية العامة اعتمدت اليوم مشروع القرار “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس على موارده الطبيعية” بأغلبية 156 دولة فيما عارضته ست دول وكيان الاحتلال الإسرائيلي وامتنعت 15 دولة عن التصويت.

وأوضح القرار أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من إقامة لجدار الفصل العنصري والمستوطنات في الضفة الغربية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية.

وبين مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن أهمية هذا القرار تنبع من أنه أعاد التأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في السيطرة على إدارة موارده الطبيعية الأمر الذي يتماشى مع القانون الدولي إلى جانب إقراره بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض جراء استغلال سلطات الاحتلال لمواردهم الطبيعية أو إتلافها أو استنفاذها وتعريضها للخطر بسبب إجراءاتها غير القانونية.