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خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة نتيجة اعتداءات الاحتلال التركي

2021-12-17

الحسكة -سانا

خرجت محطة تحويل كهرباء تل تمر 20/66 ك.ف عن الخدمة نتيجة استهدافها من قبل المحتل التركي بالقذائف مساء اليوم.

وبين مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن اعتداءات المحتل التركي أدت إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن ناحية تل تمر وما حولها للمرة الثانية خلال أسبوع بعد استهداف خط الـ “66 ك.ف” في أم الكيف- تل جمعة -تل كربيت- بالقذائف والذي يغذي محطة كهرباء تل تمر ما أدى الى خروجها عن الخدمة.

وأشار عكلة إلى أن الورشات الفنية ستعمل على صيانة الأضرار بأسرع وقت ممكن.

وكانت الشركة العامة لكهرباء الحسكة أجرت صيانة وإصلاح لخطوط الكهرباء التي تعرضت للأضرار في منطقة تل تمر خلال الأسبوع الماضي بعد استهدافها من قبل الاحتلال التركي.

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