أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

روما-سانا

سجلت إيطاليا 120 وفاة و28632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى خمسة ملايين و336 ألفاً و795 بينما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 135421.

وكانت السلطات الإيطالية أعلنت امس أنها ستشدد القيود على القادمين من دول الاتحاد الأوروبي حيث سيصبح إجراء اختبار كورونا إلزامياً وسيتعين على الذين لم يتم تطعيمهم العزل لمدة 5 أيام.

وتأتي إيطاليا في المرتبة 12على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات.

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