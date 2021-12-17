الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي مجدداً بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب مستوطنيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وقالت الرئاسة في بيان لها اليوم وفقاً لوكالة وفا: “إن هذا الإرهاب يزداد بشكل يومي بتشجيع وحماية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما شاهدناه اليوم من اعتداءات لهؤلاء المستوطنين الإرهابيين على الفلسطينيين في منازلهم هو أكبر دليل على هذا التشجيع للإرهاب من قبل الاحتلال الإسرائيلي” داعية المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإجبار سلطات الاحتلال على وقف جرائمها وإرهاب مستوطنيها ولتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الذي يمارس بحقه أبشع الانتهاكات والإرهاب على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

من جانبها أدانت الخارجية الفلسطينية انتهاكات وإرهاب واعتداءات المستوطنين وميليشياتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بحماية ومشاركة من قوات الاحتلال مشيرة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لتصعيد اعتداءات المستوطنين الممنهجة ضد البلدات والقرى الفلسطينية والتي خلفت عشرات الإصابات.

وأوضحت الخارجية أن هذه الاعتداءات أخذت شكل اعتداءات إرهابية منظمة حيث أقدمت اليوم على إطلاق الرصاص على الفلسطينيين بهدف القتل واقتحام عشرات المنازل وتخريب محتوياتها وسط تعزيزات مكثفة من قوات الاحتلال لحمايتهم وتسهيل اعتداءاتهم إضافة إلى البدء بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في الخليل مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإنهاء الاحتلال.

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