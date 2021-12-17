فرصة لهطل زخات من المطر غداً فوق مناطق عدة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف من الجنوب يترافق بمقدمة منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر في المناطق الساحلية والشمالية والوسطى من البلاد.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق 13/7 المنطقة الجنوبية 14/8 المرتفعات الجبلية 8/2 المنطقة الوسطى 13/6 المنطقة الساحلية 16/11 المنطقة الشمالية 14/6 منطقة الجزيرة 14/6 المنطقة الشرقية 15/8 منطقة البادية 14/6

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