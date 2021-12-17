من فوز الجيش على الاتحاد 70-64 بدوري الدرجة الأولى لكرة السلة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لقاء سوري روسي لتعزيز التعاون المشترك
2021-12-17
البطريرك أفرام الثاني والسمارة يبحثان الأوضاع في سورية
2021-12-16
أجنحة الشام للطيران تقيم حفلاً في كراتشي
2021-12-16
تبون: جمع شمل العرب يستلزم إعادة سورية إلى الجامعة العربية
2021-12-15
وفد برازيلي يزور الجناح السوري بمعرض إكسبو 2020 دبي
2021-12-14
دول (ألبا) تجدد دعمها لسورية ورفضها التدخل في شؤونها الداخلية
2021-12-14
الرئيس عون ينوه بالعلاقات الأخوية اللبنانية السورية
2021-12-14
محليات
فرصة لهطل زخات من المطر غداً فوق مناطق عدة
2021-12-17
إضاءة شجرة ومغارة الميلاد في تبنة وازرع بريف درعا
2021-12-17
بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع
2021-12-17
حملة في بلدة المشرفة بحمص لزراعة ألف شجرة
2021-12-17
للحد من الحوادث.. طفل يبتكر دارة تحكم عن بعد بحركة القطارات والسيارات
2021-12-17
أمطار متفاوتة الغزارة بالمحافظات أعلاها 31 مم في وادي قنديل باللاذقية
2021-12-17
إضاءة شجرة الميلاد قرب ساحة أوغاريت بمدينة اللاذقية
2021-12-16
رياضة
تشرين يعزز صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم
2021-12-17
الجيش يفتتح صالة الحمدانية لكرة السلة بحلب بحلتها الجديدة بالفوز على الاتحاد
2021-12-17
ليفربول يسجل إنجازاً غير مسبوق
2021-12-17
شهبا إلى نهائي دوري السويداء لفئتي الأشبال والناشئين
2021-12-17
ليفربول يواصل مطاردة السيتي
2021-12-17
شرطة حماة يتعادل مع الساحل في دوري الدرجة الأولى
2021-12-16
الطليعة يحقق فوزه الأول في دوري كرة السلة للرجال
2021-12-16
اقتصاد
معرض (منتجين 2) في خان الشونة.. قصص تشترك بالنجاح
2021-12-17
التجارة الداخلية تشدد على مديرياتها مراقبة ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار
2021-12-17
تنظيم ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة بحمص
2021-12-17
الذهب يرتفع بفضل تراجع الدولار ومخاوف التضخم
2021-12-17
رخصة تأهيل لمشروع سياحي في السويداء بكلفة نحو مليار ليرة
2021-12-17
تراجع أسعار النفط بفعل الضبابية المرتبطة بمتحور أوميكرون
2021-12-17
ملتقى الصناعات النسيجية بحلب يوصي باتخاذ إجراءات تشجيعية لزراعة القطن
2021-12-16
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الرئيس الأسد لوفد اتحاد المهندسين العرب: الحوار بين المنظمات والاتحادات منبر لمناقشة القضايا والمشاكل التي تعاني منها الشعوب العربية
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الصين: سنتعاون مع روسيا لحماية الأمن الدولي
لقاء سوري روسي لتعزيز التعاون المشترك
أعضاء في مجلس النواب الأمريكي يطالبون بايدن برفع العقوبات عن كوبا
مرتزقة الاحتلال التركي يقطعون مئات أشجار الزيتون بريف حلب
من فوز الجيش على الاتحاد 70-64 بدوري الدرجة الأولى لكرة السلة
2021-12-17
تصوير: سامر خزمة
دوري الدرجة الأولى لكرة السلة
2021-12-17
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