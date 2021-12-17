معرض (منتجين 2) في خان الشونة.. قصص تشترك بالنجاح

حلب-سانا

تحت قباب خان الشونة الأثرية اجتمع 258 مشاركاً في معرض منتجين بنسخته الثانية لعرض ما أبدعته ايديهم من صناعات الألبسة والجلديات والحقائب والمفروشات والغذائية والهندسية وليتبادلوا قصص نجاحاتهم وتجاوز صعوبات العمل بعد حصولهم على المنح الإنتاجية لمشاريعهم الصغيرة التي ساهمت في تطويرها ودفعها إلى الأمام.

نويلا بيجون المشاركة بمنتجات المطبخ الحلبي والحلويات بينت في تصريح لمراسل سانا أنها كانت تقوم بصناعة مختلف الماكولات والحلويات الحلبية المعروفة واستفادت من المنحة الإنتاجية لمشروعها الصغير حيث استطاعت شراء ما تحتاجه من المواد الأولية التي تدخل في انتاجها وتعبئتها وتغليفها ما انعكس على مردودها المادي وحسن أوضاعها وبالتالي عرض منتجاتها بأسعار مشجعة.

المهندسة الزراعية جيانا حجي المشاركة بإنتاج الفطر الزراعي اشارت إلى أن مشروع إنتاج الفطر كانت تطمح بإقامته خلال دراستها الجامعية في كلية الزراعة حيث خصصت غرفة في حديقة منزلها لزراعة الفطر وإنتاجه واستطاعت من خلال المنحة الإنتاجية المالية توسيع مجال عملها واعتماد غرف عزل للفطر وفق طرق علمية وزراعية حديثة وتغليفه وبيعه منوهة بأن المعرض يشكل فرصة سانحة لعرض منتجاتها وتسويقها بأسعار منافسة.

المنتج حسن الرز لفت إلى أنه يقدم منتجاته من الأقمشة التي تعتمد على التطريز الآلي والإلكتروني حيث كانت بداياته في العمل متواضعة حسب وصفه ويعمل بطريقة المصانعة وتنفيذ الطلبيات للغير ثم بدأ بشراء الآلات وتوسيع مجال عمله لتطريز الستائر والشرقيات والأراتي واغطية الطاولات مشيراً إلى أهمية المشاركة في المعرض والتعريف بمنتجاته وابرام العقود لتسويق الإنتاج واستقطاب الزبائن من مختلف الشرائح.

الشاب جورج بهنا يعمل بالتشاركية مع والده لإنتاج أنواع المنظفات المنزلية والشامبو ومواد التجميل والمعقمات استطاع تطوير عمله بعد حصوله على المنحة الإنتاجية المالية وتمكن من استخراج سجل صناعي وآخر تجاري لتسويق منتجاته وازداد مردوده المادي وأصبح يشارك في المعارض الصغيرة للتعريف بإنتاجه وبيعه منوهاً بالإقبال الكبير الذي يشهده المعرض.

وتبقى هناك قصص نجاحات المنتجين وأصحاب المشاريع الصغيرة في معرض “منتجين 2” في خان الشونة بحلب على مدى الأيام القادمة والذي يستمر لغاية العشرين من الشهر الجاري.

قصي رزوق

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