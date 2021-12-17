تشرين يعزز صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

عزز فريق تشرين صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه الطليعة بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت اليوم على الملعب البلدي في حماة ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

مهاجم تشرين علي بشماني افتتح التسجيل عند الدقيقة 12 وأضاف محمد كامل كواية الهدف الثاني عند الدقيقة 86 وعزز أحمد الدالي النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 89 بينما جاء هدف الطليعة عند الدقيقة 94 عبر رجا رافع.

وحافظ الوثبة على مركزه الثاني بفوزه على ضيفه النواعير بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على الملعب البلدي في حمص سجلهما عبد الرزاق البستاني في الدقيقتين 12 و86.

وبأربعة أهداف لهدف فاز فريق الجيش على عفرين في المباراة التي جمعتهما على ملعب الحمدانية بحلب حيث كان لمحمد الواكد النصيب الأوفر منها بتسجيله ثلاثة أهداف “هاتريك” في الدقائق 12 و68 و90 من ركلة جزاء واحمد الخصي في الدقيقة 56 بينما سجل لعفرين أحمد حمو عند الدقيقة 73.

وعلى ملعب تشرين بدمشق حقق الاتحاد فوزاً مهما على الوحدة بهدفين لهدف علماً ان الوحدة بدأ التسجيل عبر مدافعه أنس بلحوس في الدقيقة 26 ولكن علي خليل وفواز بوادقجي سجلا هدفين عند الدقيقتين 35 و62 حسما نتيجة اللقاء لمصلحة الاتحاد.

وعاد فريق الكرامة بنقطة وحيدة من ملعب الجلاء بدمشق بعد تعادله السلبي مع مضيفه الحرجلة حيث شهد اللقاء حالتي طرد لعبد الملك عنيزان من الكرامة في الدقيقة 31 ومحمد كروما من الحرجلة في الدقيقة 87.

وبهذه النتائج يتصدر تشرين الترتيب برصيد 20 نقطة يليه الوثبة بـ 17 نقطة ثم الجيش بـ 14 نقطة فالوحدة بـ 13 نقطة والكرامة بـ 12 نقطة وجبلة بـ 11 نقطة فالاتحاد بـ 10 نقاط ثم الطليعة والحرجلة بـ 9 نقاط والفتوة بـ 8 نقاط ثم حطين بـ 7 نقاط فالشرطة والنواعير بـ 6 نقاط وأخيراً عفرين بنقطتين.

هناء صقور

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