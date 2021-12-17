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ليفربول يسجل إنجازاً غير مسبوق

2021-12-17

لندن-سانا

حقق ليفربول إنجازاً غير مسبوق وذلك عقب فوزه على ضيفه نيوكاسل يونايتد 3-1 ضمن الجولة 17 من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

ووفقاً لشبكة إحصائيات “أوبتا” فإن هذا الفوز يحمل الرقم 2000 لليفربول في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنكليزي الأول بكل مسمياته وبالتالي بات ليفربول أول فريق انكليزي يصل إلى هذا الرقم.

وأضافت الشبكة: أن ليفربول سجل أهدافاً في 32 مباراة على التوالي بكل المسابقات وهي أطول سلسلة تهديفية للفريق في تاريخه الطويل.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 40 نقطة بفارق نقطة واحدة وراء المتصدر مانشستر سيتي على جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز.

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