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تيك توك: تطبيق جديد للبث المباشر

2021-12-17

بكين-سانا

كشفت منصة تيك توك عن تطبيق جديد للبث المباشر (تيك توك لايف استديو) لمستخدميها على نظام التشغيل ويندوز.

ووفق الموقع الرسمي للشركة الصينية فإن التطبيق الجديد يسعى لتوفير حلول بث مختلفة للمستخدمين إما من خلال البث المباشر والتواصل مع المشاهدين عبر المحادثة أو القيام بعمل بث مباشر تقليدي أو بث محتوى من جهاز الكمبيوتر أو الهاتف أو من جهاز الألعاب حيث يمكن مستخدميه من تحميله أو تثبيته على أجهزتهم لبدء البث بعد تسجيل الدخول من حسابهم الخاص.

ويهدف التطبيق الجديد إلى جذب المزيد من المستخدمين للقيام بالبث المباشر خاصة من صانعي المحتوى المشهورين بدلاً من قيامهم بالبث عبر منصات مثل تويتش ويوتيوب.

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