بوتين يتحدث عن استعمار بيئي جديد

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن على الدول الصناعية تحمل مسؤولية الانبعاثات المتراكمة في الغلاف الجوي والعمل لحل هذه المشكلة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال: “الدول الصناعية بالذات تتحمل مسؤولية هذه الانبعاثات وعليها أن تتحمل العبء الأكبر من أجل حل هذه المشكلة وبخلاف ذلك سيعتبر الأمر نوعاً من الاستعمار البيئي الجديد”.

وأشار بوتين إلى أن القواعد الجديدة التي تطالب بها بعض الدول المقدمة في هذا المجال تجعل من الصعب على الدول النامية مجاراة المتقدمة ولذلك يجب تطبيقها بشكل عادل على جميع المشاركين في الحياة الاقتصادية العالمية ويجب أن تؤخذ في الاعتبار المستويات المختلفة لاقتصادات الدول.

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