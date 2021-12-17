فوز تشرين على الطليعة 3-1 في المرحلة الثامنة من الدوري الممتاز لكرة القدم

الجمعة / 17 / 12 / 2021
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
لقاء سوري روسي لتعزيز التعاون المشترك
2021-12-17
البطريرك أفرام الثاني والسمارة يبحثان الأوضاع في سورية
2021-12-16
أجنحة الشام للطيران تقيم حفلاً في كراتشي
2021-12-16
تبون: جمع شمل العرب يستلزم إعادة سورية إلى الجامعة العربية
2021-12-15
وفد برازيلي يزور الجناح السوري بمعرض إكسبو 2020 دبي
2021-12-14
دول (ألبا) تجدد دعمها لسورية ورفضها التدخل في شؤونها الداخلية
2021-12-14
الرئيس عون ينوه بالعلاقات الأخوية اللبنانية السورية
2021-12-14
محليات
حملة في بلدة المشرفة بحمص لزراعة ألف شجرة
2021-12-17
للحد من الحوادث.. طفل يبتكر دارة تحكم عن بعد بحركة القطارات والسيارات
2021-12-17
الحرارة إلى انخفاض وأمطار غزيرة فوق الساحل
2021-12-17
أمطار متفاوتة الغزارة بالمحافظات أعلاها 31 مم في وادي قنديل باللاذقية
2021-12-17
إضاءة شجرة الميلاد قرب ساحة أوغاريت بمدينة اللاذقية
2021-12-16
إضاءة شجرة الميلاد وافتتاح بازار خيري في كنيسة القديس سركيس للأرمن الأرثوذكس بدمشق
2021-12-16
بمشاركة 40 سيدة.. افتتاح بازار الميلاد الخيري في كاتدرائية سيدة النياح بدمشق
2021-12-16
رياضة
تشرين يعزز صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم
2021-12-17
ليفربول يسجل إنجازاً غير مسبوق
2021-12-17
شهبا إلى نهائي دوري السويداء لفئتي الأشبال والناشئين
2021-12-17
ليفربول يواصل مطاردة السيتي
2021-12-17
شرطة حماة يتعادل مع الساحل في دوري الدرجة الأولى
2021-12-16
الطليعة يحقق فوزه الأول في دوري كرة السلة للرجال
2021-12-16
فوز العربي على النبك في منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
2021-12-16
اقتصاد
تنظيم ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة بحمص
2021-12-17
الذهب يرتفع بفضل تراجع الدولار ومخاوف التضخم
2021-12-17
رخصة تأهيل لمشروع سياحي في السويداء بكلفة نحو مليار ليرة
2021-12-17
تراجع أسعار النفط بفعل الضبابية المرتبطة بمتحور أوميكرون
2021-12-17
ملتقى الصناعات النسيجية بحلب يوصي باتخاذ إجراءات تشجيعية لزراعة القطن
2021-12-16
للمرة الاولى منذ 3 أعوام… بنك انكلترا يرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم
2021-12-16
ارتفاع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية 4.46%
2021-12-16
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
أهالي الصالحية وتل الذهب بريف الحسكة يعترضون رتلين لقوات الاحتلال الأمريكي
الصين: سنتعاون مع روسيا لحماية الأمن الدولي
لقاء سوري روسي لتعزيز التعاون المشترك
أعضاء في مجلس النواب الأمريكي يطالبون بايدن برفع العقوبات عن كوبا
مرتزقة الاحتلال التركي يقطعون مئات أشجار الزيتون بريف حلب
فوز تشرين على الطليعة 3-1 في المرحلة الثامنة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2021-12-17
تصوير: ابراهيم عجاج
تشرين والطليعة
مباراة تشرين والطليعة
2021-12-17
sami
سابق
فوز الوثبة على النواعير 2-0
التالي
بوتين يتحدث عن استعمار بيئي جديد
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved