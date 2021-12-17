حملة في بلدة المشرفة بحمص لزراعة ألف شجرة

حمص-سانا

نظمت مؤسسة سوريون بالتعاون مع محافظة حمص ومديرية الزراعة والمجتمع المحلي اليوم حملة تشجير في عدة مناطق من بلدة المشرفة بريف المحافظة تمت خلالها زراعة نحو ألف شجرة حراجية ومثمرة.

وفي تصريحات لمراسلة سانا بين بسام محفوظ رئيس بلدية المشرفة أنه تمت زراعة الأشجار الحراجية والمثمرة في 6 حدائق عامة موجودة بالبلدة وفي المناطق التي تم قطع الأشجار فيها خلال الحرب وفي مقبرة الشهداء.

وأشار دانيال ذو الكفل من مؤسسة سوريون إلى أنه من ضمن سياسة المؤسسة المساهمة في إعادة الغطاء النباتي والحراجي إلى ربوع سورية بعد أن تعرض العديد من المساحات الخضراء للحرائق والقطع الجائر.

وقال يوسف زكريا رئيس فريق مؤسسة سوريون بحمص: إن هذه هي المبادرة الثانية للمؤسسة بحمص وهدفها تعويض الفاقد النباتي الذي تعرض لأضرار كبيرة.

ولفت المتطوعان أحمد حاج علي ووسام جامباي من المشاركين بالحملة إلى أهمية تفعيل العمل التطوعي لإعادة الغطاء الاخضر المتضرر لسورية.

شارك بالحملة محافظ حمص المهندس بسام بارسيك.

لارا أحمد

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