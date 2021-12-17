مستوطنون يعتدون على المزارعين الفلسطينيين جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم أراضي الفلسطينيين الزراعية في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية واعتدوا على المزارعين بحماية قوات الاحتلال.

وأوضح منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الاستيطان جنوب الخليل راتب جبور لوكالة وفا أن مستوطنين اعتدوا على المزارعين خلال حراثتهم لأراضيهم في الحمرة والخروبة والعرقوب في المنطقة وأرغموهم على مغادرتها واستولوا على جرار زراعي.

وأصيب عدد من الفلسطينيين وتضررت ممتلكاتهم خلال اقتحام مستوطنين في وقت سابق اليوم عدة بلدات في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency