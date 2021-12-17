غريب آبادي: قرار الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في إيران مسيس

طهران-سانا

أكد نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان كاظم غريب آبادي أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد بلاده فيما يتعلق بحقوق الإنسان لا يستند إلى حقائق إنما إلى دوافع سياسية بحتة.

وفي تصريح صحفي اليوم وتعليقاً على محاولات بعض الدول الغربية الإيحاء بأن إيران معارضة لحقوق الإنسان قال غريب آبادي: هذه القضية ليس لها أساس وهي بعيدة عن الواقع وللأسف أصبحت في الوقت الحاضر حقوق الإنسان مسيسة وأداة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية لبعض الدول.

ولفت غريب آبادي إلى الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في الدول الغربية بمختلف المجالات وخاصة في مجال حقوق المهاجرين واللاجئين.