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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

الرئيس الأسد يستقبل ماريا لفوفا بيلوفا مفوضة رئيس روسيا الاتحادية لحقوق الأطفال 15-12-2021

2021-12-17

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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

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