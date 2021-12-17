بيسكوف: سياسة العقوبات الأوروبية غير قانونية

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن سياسة العقوبات التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي “غير قانونية” وروسيا تواصل اتخاذ إجراءات الرد عليها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله تعليقاً على كيفية تعامل روسيا مع تصريحات الاتحاد الأوروبي وما إذا كان يرى احتمالات رفع العقوبات: “ليس نحن من يفرض العقوبات في البداية، وكما تعلمون لدينا مجموعة كاملة من اجراءات الرد التي نطبقها والتي ستمدد”.

وأضاف: “ما زلنا نعتبر أن هذا الأسلوب غير قانوني من وجهة نظر القانون الدولي والأهم من ذلك أن هذه العقوبات لم تحقق للمبادرين بها أيا من الأهداف التي يسعون لتحقيقها”.

من جهة أخرى أكد بيسكوف أن الفضاء الإعلامي الغربي ليس حراً ويلعب دور الوكيل بكثير من المجالات.

وقال بيسكوف: إن “الكثيرين في دول الغرب لا يحبون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنهم يريدون رئيساً لروسيا يفرط بأراضيها ويتنازل عن مصالحها ولا يتحدث عن الخطوط الحمر ويغض الطرف عن عمل وسائل الإعلام الأجنبية المدفوعة التي تسمح بمسيرات المثليين وتغض الطرف عن نشر صواريخ نووية على تخوم روسيا”.

من جانب آخر اعتبر بيسكوف أن على موسكو ومينسك الاستعداد لحقيقة أن الوضع على حدودهما لن يكون مستقراً العام المقبل ولن يصبح موقف الدول المجاورة أكثر ودية.

وقال بيسكوف: إن “الاتجاه المقبل هو صراع متزايد، ونحن لا نخلق هذا الصراع المحتمل، جيراننا هم من خلق هذه الأجواء غير الودية”.