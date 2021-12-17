98 إصابة بمتحور أوميكرون في الهند حتى الآن

نيودلهي-سانا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم عن تسجيل عشر إصابات جديدة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا ما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 98 حتى الآن.

ونقلت وكالة شينخوا عن وزير الصحة المحلية في العاصمة نيودلهي ساتيندار جاين قوله إنه “تم الإبلاغ عن الاصابات الجديدة بالمتحور في العاصمة ليصل بذلك العدد الإجمالي لحالات أوميكرون في المدينة إلى 20 حالة”.

ووفقا لآخر تحديث أبلغت ولاية ماهاراشترا عن 32 حالة من اوميكرون تليها دلهي بعشرين حالة كما أبلغت راجستان عن 17 حالة وكارناتاكا عن ثمان وتيلانجانا عن سبع.

وأبلغت غوجارات وكيرالا عن خمس حالات لكل منهما بينما أبلغت كل من أندرا براديش وتاميل نادو وشانديغار والبنغال الغربية عن حالة واحدة من أوميكرون.

وقال مسؤولو وزارة الصحة الفيدرالية الهندية إنه بالنسبة للحالات المبلغ عنها من أوميكرون في البلاد لم تكن أي منها بأعراض خطيرة.

وكثفت الهند بالفعل الاختبارات والمراقبة لجميع الركاب الدوليين الوافدين وخاصة من الدول المعرضة للخطر في أعقاب الإنذار العالمي بشأن السلالة الجديدة من كوفيد 19.