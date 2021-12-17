استطلاع للرأي يرجح فوز دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل

برازيليا-سانا

كشف استطلاع للرأي أجراه معهد “داتافوليا” المرجعي تقدم الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بفارق كبير على الرئيس الحالي غايير بولسونارو في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية 2022.

وذكرت فرانس برس أن دا سيلفا سيحصل على 48 بالمئة من الأصوات مقابل 22 للرئيس الحالي وهذه النسبة كافية ليفوز من الدورة الأولى لأنه سيحصد عددا من الأصوات أكبر من تلك التي ستمنح لكل المرشحين الآخرين مجتمعين.

وينص القانون الانتخابي البرازيلي على أن “الأصوات الصالحة” فقط يجب أن تؤءخذ في الاعتبار ليحصل المرشح على أغلبية مطلقة في الدورة الأولى أي مع استبعاد الأوراق الفارغة أو اللاغية.

وكشف استطلاع سابق أجراه المعهد في أيلول الماضي أن دا سيلفا سيحصل على 44 في المئة من نوايا التصويت مقابل 26 في المئة لـ غايير بولسونارو.