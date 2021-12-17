17 كانون الأول 1903 – نجاح أول محاولة في الطيران بمحرك من قبل الأخوين رايت

دمشق-سانا
1267 – إقامة صلاة الجمعة لأول مرة في الجامع الأزهر في القاهرة وذلك في عهد السلطان الظاهر بيبرس.
1903 – نجاح أول محاولة في الطيران بمحرك من قبل الأخوين رايت.
1913 – أمين الرافعي يصدر “جريدة الأخبار” في مصر.
1951 – بدء ثورة الحبيب بورقيبة في تونس من أجل الاستقلال.
2013 – إعادة تعيين أنجيلا ميركل في منصب مستشارة الاتحاد الألماني وتكون بذلك قد بدأت ولايتها الثالثة على التوالي منذ سنة 2005.
2014 – الولايات المتحدة وكوبا تتفقان على إعادة العلاقات بينهما بعد حوالي 50 سنة من قطعها.
من مواليد هذا اليوم..
1770 – لودفيج فان بيتهوفن موسيقي ألماني.
1908 – ويلارد ليبي عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1960.
من وفيات هذا اليوم..
1830 – سيمون بوليفار قائد سياسي فنزويلي يدين له عدد من جمهوريات أمريكا الجنوبية باستقلالها عن الحكم الإسباني.
1964 – فيكتور هس عالم فيزياء نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1936.
أعياد ومناسبات..
اليوم الوطني في بوتان.
يوم الأخوين رايت في الولايات المتحدة.