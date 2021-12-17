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17 كانون الأول 1903 – نجاح أول محاولة في الطيران بمحرك من قبل الأخوين رايت

2021-12-17

 دمشق-سانا

1267 – إقامة صلاة الجمعة لأول مرة في الجامع الأزهر في القاهرة وذلك في عهد السلطان الظاهر بيبرس.

1903 – نجاح أول محاولة في الطيران بمحرك من قبل الأخوين رايت.

1913 – أمين الرافعي يصدر “جريدة الأخبار” في مصر.

1951 – بدء ثورة الحبيب بورقيبة في تونس من أجل الاستقلال.

2013 – إعادة تعيين أنجيلا ميركل في منصب مستشارة الاتحاد الألماني وتكون بذلك قد بدأت ولايتها الثالثة على التوالي منذ سنة 2005.

2014 – الولايات المتحدة وكوبا تتفقان على إعادة العلاقات بينهما بعد حوالي 50 سنة من قطعها.

من مواليد هذا اليوم..

1770 – لودفيج فان بيتهوفن موسيقي ألماني.

1908 – ويلارد ليبي عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1960.

من وفيات هذا اليوم..

1830 – سيمون بوليفار قائد سياسي فنزويلي يدين له عدد من جمهوريات أمريكا الجنوبية باستقلالها عن الحكم الإسباني.

1964 – فيكتور هس عالم فيزياء نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1936.

أعياد ومناسبات..

اليوم الوطني في بوتان.

يوم الأخوين رايت في الولايات المتحدة.

انظر ايضاً

11 كانون الأول 1947 -إنشاء منظمة اليونيسف

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