17 كانون الأول 1903 – نجاح أول محاولة في الطيران بمحرك من قبل الأخوين رايت

دمشق-سانا

1267 – إقامة صلاة الجمعة لأول مرة في الجامع الأزهر في القاهرة وذلك في عهد السلطان الظاهر بيبرس.

1903 – نجاح أول محاولة في الطيران بمحرك من قبل الأخوين رايت.

1913 – أمين الرافعي يصدر “جريدة الأخبار” في مصر.

1951 – بدء ثورة الحبيب بورقيبة في تونس من أجل الاستقلال.

2013 – إعادة تعيين أنجيلا ميركل في منصب مستشارة الاتحاد الألماني وتكون بذلك قد بدأت ولايتها الثالثة على التوالي منذ سنة 2005.

2014 – الولايات المتحدة وكوبا تتفقان على إعادة العلاقات بينهما بعد حوالي 50 سنة من قطعها.

من مواليد هذا اليوم..

1770 – لودفيج فان بيتهوفن موسيقي ألماني.

1908 – ويلارد ليبي عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1960.

من وفيات هذا اليوم..

1830 – سيمون بوليفار قائد سياسي فنزويلي يدين له عدد من جمهوريات أمريكا الجنوبية باستقلالها عن الحكم الإسباني.

1964 – فيكتور هس عالم فيزياء نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1936.

أعياد ومناسبات..

اليوم الوطني في بوتان.

يوم الأخوين رايت في الولايات المتحدة.