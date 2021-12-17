عشرات الوفيات داخل السجون التركية منذ مطلع العام الماضي

أنقرة-سانا

أكدت جمعية حقوق الإنسان التركية أن الانتهاكات داخل السجون في تركيا أدت لتسجيل عشرات الوفيات بصفوف السجناء مشيرة إلى تدهور أوضاع المرضى منهم بسبب حرمانهم من تلقي العلاج من قبل سلطات النظام التركي.

ونقلت جريدة زمان التركية عن الجمعية قولها في تقرير لها إن 59 سجينا مريضا على الأقل توفوا داخل السجون التركية منذ مطلع عام 2020 مبينة أن العديد من السجناء الذين يعانون من مشاكل في القلب والسرطان والعديد من الأمراض المزمنة يحرمون من تلقي العلاج ولا يتم إرجاء عقوبتهم كما يتم أغلب الوقت رفض طلباتهم لتلقي العلاج خارج السجون.

وكان حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا كشف في وقت سابق أن 377 شخصا بينهم طفل تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة في سجون النظام التركي خلال شهر تشرين الأول الماضي وحده.