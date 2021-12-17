ردا على جرائم الاحتلال.. عملية بطولية تؤدي لمقتل مستوطن إسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين نفذ فلسطينيان مساء اليوم عملية بطولية شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية أدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين.

وذكرت وكالة معا أن فلسطينيين اثنين أطلقوا النار تجاه سيارة للمستوطنين على مدخل مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين بين جنين ونابلس ما أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين مشيرة إلى أن منفذي العملية تمكنا من

الانسحاب.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين والبلدات المحيطة وبدأت حملة دهم وتفتيش بينما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على سيارات الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في ظل صمت المجتمع الدولي وتجاهله تطبيق قرارات الشرعية الدولية والتدخل لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.