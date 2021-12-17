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إيران تدعو الدول الغربية المشاركة بمفاوضات فيينا للتصرف بمنطق

2021-12-16

طهران-سانا

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الدول الغربية المشاركة في محادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي إلى التصرف على اساس المنطق وحسن النية منتقدا عدم وجود المبادرة لديها.

وأعرب عبداللهيان خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الصيني وانغ يي عن تقديره لمواقف الصين الداعمة لإيران في مفاوضات فيينا واصفا مسيرة المفاوضات بأنها جيدة منتقدا في الوقت نفسه “عدم وجود المبادرة” لدى الأطراف الغربية المشاركة في هذه المفاوضات.

وانتقد وزير الخارجية الإيراني سلوك الحكومة الأميركية وحكومات بعض الدول الغربية الاخرى فيما يتعلق بمقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين معربا عن ثقته بنجاح بكين في تنظيمها.

من جانبه وصف وزير الخارجية الصيني العلاقات بين البلدين بأنها استراتيجية مؤكدا عزم بلاده على تطويرها.

وأشاد وانغ بالجهود الإيجابية للجانب الإيراني في مفاوضات فيينا مبينا أنها تمهد لتحقيق انفراجات فيها.

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