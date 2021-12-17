الأمم المتحدة تجدد التصويت بالأغلبية على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

نيويورك-سانا

جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التصويت بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وذكرت وكالة وفا أن القرار اعتمد بأغلبية 168 دولة صوتت لصالح القرار وعارضته أربع دول وكيان الاحتلال الاسرائيلي وامتنعت عشر دول عن التصويت.

وأوضحت بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في بيان لها أن القرار يعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين كما يحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.

وأضاف البيان “إن القرار يؤكد كذلك على الضرورة الملحة للقيام دون تأخير بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق تسوية عادلة وشاملة استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وبين مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن هذا التصويت يدل على إجماع دولي لدعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كما يؤكد على دعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف رغم إجراءات الاحتلال وضغوط الولايات المتحدة الأمريكية لإحداث تغيير في هذا الموقف الدولي المبدئي والثابت.