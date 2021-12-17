إيطاليا تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ آذار الماضي

روما-سانا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية تسجيل 26 ألفاً و109 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أعلى معدل يومي منذ شهر آذار الماضي.

ونقلت وسائل إعلام عن السلطات الصحية قولها إن معدل الإصابة اليومية بكورونا في إيطاليا ارتفع بنسبة 90 بالمئة وعدد الوفيات بنسبة 73 بالمئة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وكانت السلطات الإيطالية اعلنت أنها ستشدد القيود على القادمين من دول الاتحاد الأوروبي حيث سيصبح إجراء اختبار كورونا إلزامياً وسيتعين على الذين لم يتم تطعيمهم العزل لمدة 5 أيام مبينة أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم وحتى 31 كانون الثاني المقبل.

وتم تشخيص أكثر من 5.3 ملايين إصابة في إيطاليا منذ بداية الوباء حيث توفي أكثر من 135 ألف مصاب بينما تعافى أكثر من 4.8 ملايين شخص.