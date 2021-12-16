إضاءة شجرة الميلاد وافتتاح بازار خيري في كنيسة القديس سركيس للأرمن الأرثوذكس بدمشق

دمشق-سانا

بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية أقيم مساء اليوم احتفال في كنيسة القديس سركيس للأرمن الأرثوذكس في باب شرقي بدمشق تضمن إضاءة شجرة الميلاد وافتتاح بازار الميلاد الخيري.

وفي تصريح لسانا تمنى المطران أرماش نالبنديان مطران الأرمن الأرثوذكس لأبرشية دمشق وتوابعها في عيد ميلاد السيد المسيح سنة مباركة يعمها البهجة والسلام ويملؤها الفرح والسعادة.

باتريسيا كورولنيان المشاركة في إضاءة الشجرة لفتت إلى أن هذه الاحتفالية من الطقوس الأساسية القديمة والبازار الخيري يعود ريعه للجمعيات الخيرية وأن معظم المنتجات المعروضة يدوية الصنع.

وأوضحت ماري شاطريان أن المشاركة بالبازار تعطيها دفعة من الأمل والتفاؤل وأن الاستمرار بالعمل الخيري يمدها بالفرح والسعادة.4

تخلل الاحتفال عرض ضوئي وموسيقي.