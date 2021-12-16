بمشاركة 40 سيدة.. افتتاح بازار الميلاد الخيري في كاتدرائية سيدة النياح بدمشق

دمشق-سانا

بمناسبة أعياد الميلاد افتتح مساء اليوم بمشاركة 40 سيدة في كاتدرائية سيدة النياح البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك بحارة الزيتون بدمشق بازار الميلاد الخيري في قاعة القديس يوستينوس الرعوية.

وفي تصريح لـ سانا قال النائب البطريركي لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك المطران نقولا انتيبا “نحتفل بميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام نصلي وندعو ونطلب من الله أن ينعم على سورية بالسلام وأن يعم الفرح فيها” مشيراً إلى أن هذا البازار أصبح تقليداً سنوياً قبل عيد الميلاد.

بدورها أوضحت منظمة بازار الميلاد جيزيل هنانو أن البازار يشكل فرصة مهمة للمشاركات الـ 40 للتعريف بمنتجاتهن حيث يضم منتوجات يدوية الصنع من ألبسة واكسسوارات ومنتجات غذائية متنوعة كالحلويات والمربيات مشيرة إلى أن ريع البازار سيعود إلى النشاطات الخيرية للكنيسة.

ولفتت فاديا أسود إلى أن البازار يشكل فرصة مهمة للمشاركة بأجواء العيد والتعريف بالمنتجات بينما أشارت انصاف سلوم إلى أنها تشارك بمعروضات خشبية مزينة برموز الميلاد.

بدورهما رأت الزائرتان نسرين وسوسن عبود أن البازار يسهم في إدخال فرحة العيد إلى قلوب الجميع من خلال المشاركات الإبداعية للأعمال اليدوية.

حضر افتتاح البازار الذي يستمر أربعة أيام الأرشمندريت نعيم الغربي كاهن الرعية في الكاتدرائية والأرشمندريت ميشيل خوري.

ريم حشمه