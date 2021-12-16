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إضاءة شجرة الميلاد في مدينة ازرع بريف درعا

2021-12-16

درعا-سانا

بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية تمت إضاءة شجرة الميلاد بمدينة ازرع في ريف درعا.

وأقامت فرقة مراسم مار الياس ازرع حفلاً في ساحة المدينة تضمن رقصات شعبية وعروضاً للفرقة الكشفية وأغاني وقدم أطفال كنيسة مار الياس بعض الرقصات من وحي المناسبة.

المطران الياس الدبعي متروبوليت بصرى حوران وجبل العرب للروم الملكيين الكاثوليك هنأ بكلمته الحضور باقتراب عيد الميلاد المجيد معرباً عن أمله في أن تكون السنة القادمة سنة خير وسلام لافتاً إلى معاني ميلاد السيد المسيح ومشاعر الفرح التي يعطيها الميلاد المجيد.

وعبر المشاركون عن فرحتهم بإضاءة الشجرة معربين عن أملهم في أن يضع السوريون أيديهم بأيدي بعض لبناء سورية الجديدة القائمة على المحبة والسلام.

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