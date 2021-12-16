منتجات يدوية في معرض (نجمة بيت لحم) بحلب

حلب-سانا

افتتح اليوم في حلب معرض نجمة “بيت لحم 6” في كنيسة النبي الياس للروم الأرثوذكس الذي يقيمه كشاف النبي الياس بمناسبة حلول أعياد الميلاد ورأس السنة.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشار المطران أفرام معلولي متروبوليت حلب والاسكندرون وتوابعهما إلى تميز منتجات المعرض الذي يحمل رسالة تؤكد أهمية المنتجات المحلية التي يقوم بصنعها أصحاب المشاريع الصغيرة لرسم الفرحة مع اقتراب الأعياد.

وأوضحت شفتين كارلا سعادة المشرفة على المعرض من كشاف النبي الياس أنه يضم 35 ستانداً و60 سيدة مشاركة من أصحاب المشاريع الصغيرة ويتضمن منتجات يدوية الصنع من إكسسوارت وألبسة وهدايا الميلاد وغيرها من الأعمال التي تناسب فترة الأعياد بهدف دعم المشاركين وإتاحة الفرصة لهم لعرض المنتجات وسط إقبال كبير من الزوار.

ورصدت كاميرا سانا آراء عدد من السيدات المشاركات في المعرض حيث بينت نويل موصللي والتي تعد من المؤسسين أنها تشارك بمنتجات يدوية وتقديم حلويات العيد بأشكال مميزة.

ومن محافظة دمشق قدمت سيسيل صالحاني لعرض أعمالها اليدوية من الشموع الملونة لتثبت قدرة وكفاءة المرأة العاملة وتميزها في العديد من المجالات.

ومن المشاركات من كشاف النبي الياس قدمت شفتين جويل برم مجموعة من نباتات الزينة التي تقوم بزراعتها في المنزل مشيرة إلى أهمية هذه المعارض التي تحتضن المواهب والمشاريع الصغيرة وتدعم مؤسسيها.

وأكد عدد من الزوار شمولية وتنوع المعرض والذي يضم العديد من مستلزمات الأعياد من زينة وملابس ومأكولات.

زينب شحود