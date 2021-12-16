إعادة خمس مدارس متضررة من الإرهاب للخدمة في درعا

درعا-سانا

وضعت مديرية التربية في درعا خمس مدارس متضررة من الإرهاب بالخدمة بعد الانتهاء من أعمال الترميم وإعادة التأهيل.

وذكر رئيس دائرة الابنية المدرسية بالمديرية المهندس راضي الوني لمراسل سانا أن أعمال الترميم تمت بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في درعا وأن المدارس توزعت على حيي درعا البلد وطريق السد ومدينة نوى.

وبين أن أعمال مدرسة نوى الخامسة حلقة ثانية شملت ترميما كاملاً للبناء مع المرافق وانشاء سور في حين شملت أعمال مدرسة الشهيد الكناكري حلقة أولى بنوى تدعيماً إنشائياً وإكساء وتنفيذ مرافق صحية وصيانة عامة وذلك بتمويل من موازنة إعادة الإعمار.

وأوضح الوني أن منظمة اليونيسف دعمت ترميم ثلاث مدارس في درعا البلد وطريق السد من خلال صيانة انشائية خفيفة لمدرسة الأربعين وإكسائها بشكل كامل وتنفيذ مرافق صحية وحدائق وباحات وسور خارجي في حين شملت الأعمال في مدرسة خولة تدعيماً إنشائياً وتنفيذ سور وصيانة المرافق وانشاء روضة كما تم تنفيذ أعمال تدعيم انشائي متوسط لمدرسة السد المحدثة مع صيانة المرافق وتجهيز السور والملاعب.