الفيضانات تحاصر 21 عاملاً في منجم للفحم شمال الصين

بكين-سانا

أعلنت السلطات الصينية اليوم أن فرق الانقاذ تحاول الوصول إلى 21 شخصاً محاصرين جراء فيضانات اجتاحت منجماً غير قانوني للفحم شمال البلاد.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن حكومة مقاطعة شيانشي قولها أن “الحادث وقع في مدينة شياويي وهي منطقة رئيسية لإنتاج الفحم جنوب غرب العاصمة بكين وتسبب بمحاصرة 21 عاملا” مضيفة أن عمليات ضخ المياه من المنجم متواصلة ومستوى المياه آخذ في الانخفاض.

وذكر تقرير للشرطة أنه تم اعتقال ستة أشخاص ويجري البحث عن آخرين على صلة بالحادث.

واتخذت الصين اجراءات صارمة ضد التعدين غير القانوني خلال السنوات الأخيرة ما أدى إلى انخفاض حاد في معدل الوفيات إلا أن نقص الفحم هذا العام أدى إلى ارتفاع الأسعار ما أسفر عن زيادة التعدين.