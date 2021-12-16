زيلينسكي يعرب عن ثقته بوجود حل دبلوماسي للخلاف مع موسكو

كييف-سانا

أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم عن ثقته بإيجاد حل دبلوماسي للخلاف مع الجارة روسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مكتب الرئيس الأوكراني قوله خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل عقب لقائه الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إنه لا يريد مواجهة عسكرية مع روسيا الأمر الذي قد يسبب وقوع أعداد كبيرة من الضحايا من كلا الجانبين مضيفاً: “الجميع يدرك أن الثمن سيكون باهظاً جداً ولا أحد يريد ذلك وأوكرانيا بالتأكيد لا تريد ذلك ومن هنا أتت ثقتنا بالصيغة الدبلوماسية للمفاوضات”.

بدورها نفت روسيا مراراً وتكراراً ما أوردته العديد من وسائل الإعلام الغربية حول قيام روسيا باستقدام قواتها إلى الحدود مع أوكرانيا وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من مواصلة ضخ السلاح إلى أوكرانيا مبيناً أن هذا الإجراء يمثل تهديداً مباشراً لروسيا.

وتقود الولايات المتحدة حملة دعائية وسياسية غربية تتهم روسيا بحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا وذلك من أجل تبرير توسع حلف الناتو باتجاه الشرق ونشر الصواريخ النووية على مقربة من الحدود الروسية.