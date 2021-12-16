ارتفاع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية 4.46%

دمشق-سانا

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق دمشق للأوراق المالية خلال الأسبوع الحالي 4.46 بالمئة عن الأسبوع الماضي ليصل إلى 16629 نقطة.

ووصلت قيمة التداولات 1.802 مليار ليرة سورية وبحجم تداول قدره 841128 سهماً مع ارتفاع أسهم 10 شركات وانخفاض أسهم 6 أخرى وبقاء أسهم 11 شركة مستقرة دون أي تغيير على أسعار أسهمها.

وحسب قرارات للسوق تلقت سانا نسخة منها اليوم جرى تعديل السعر المرجعي لسهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي ابتداءً من جلسة تداول يوم الأحد 19-12-2021 من 2457 إلى 2335 ليرة وتعديل كمية الحد الأدنى المطلوبة للتأثير على السعر المرجعي لسهم شركة إسمنت البادية اعتباراً من جلسة تداول يوم الأحد القادم إضافة إلى تعديل السعر المرجعي لسهم الشركة الأهلية للنقل ابتداءً من اليوم الخميس ليصبح 2228 ليرة بدلاً من 2122 ليرة وذلك وفقاً لنظام تعليمات التداول وقرار مجلس الإدارة.

أحمد سليمان

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