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عــاجــل مراسلو سانا: انطلاق احتفاليتين متزامنتين في ساحة الأمويين بدمشق وأمام قلعة حلب بمناسبة إدراج القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني في اليونيسكو

ساحة الأمويين بدمشق.. قبيل انطلاق الاحتفال بمناسبة إدراج القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني (صور)

2021-12-16

تصوير: محمد السعدوني

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مراسلو سانا: انطلاق احتفاليتين متزامنتين في ساحة الأمويين بدمشق وأمام قلعة حلب بمناسبة إدراج القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني في اليونيسكو

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