ساحة الأمويين بدمشق.. قبيل انطلاق الاحتفال بمناسبة إدراج القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني (صور)

الخميس / 16 / 12 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
البطريرك أفرام الثاني والسمارة يبحثان الأوضاع في سورية
2021-12-16
تبون: جمع شمل العرب يستلزم إعادة سورية إلى الجامعة العربية
2021-12-15
وفد برازيلي يزور الجناح السوري بمعرض إكسبو 2020 دبي
2021-12-14
دول (ألبا) تجدد دعمها لسورية ورفضها التدخل في شؤونها الداخلية
2021-12-14
الرئيس عون ينوه بالعلاقات الأخوية اللبنانية السورية
2021-12-14
تشارنوغورسكي يدعو لإنهاء الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2021-12-14
وزير لبناني: ضرورة تمتين العلاقات اللبنانية السورية
2021-12-13
محليات
ضبط معمل بدمشق يصبغ زيوتا نباتية ويبيعها على أنها زيت زيتون
2021-12-16
مجلس الشعب.. مطالب لضبط الأسعار ورصد اعتمادات لتعويض المتضررين من الإرهاب
2021-12-16
حلب.. من التحضيرات للاحتفال الجماهيري بمناسبة إدراج القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني
2021-12-16
70 طفلاً وطفلة من ذوي الإعاقة يزينون شجرة الميلاد بدمشق
2021-12-16
محافظة دمشق تمنع دخول المراجعين دون بطاقة لقاح كورونا
2021-12-16
بدء العمل في مركز خدمة المواطن بمدينة شهبا
2021-12-16
الزراعة تطلق ورشات حوارية لتطوير قانون الحراج
2021-12-16
رياضة
فوز العربي على النبك في منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
2021-12-16
تشرين يلتقي الطليعة والوثبة في مواجهة النواعير
2021-12-16
الجزائر إلى نهائي كأس العرب بعد الفوز على قطر
2021-12-15
المنتخب التونسي يتأهل لنهائي كأس العرب
2021-12-15
أغويرو يعلن اعتزال كرة القدم بسبب مشاكل صحية
2021-12-15
ريال مدريد: غياب مارسيلو ومودريتش عن مواجهة قادش
2021-12-15
بينتسيش تتوج بجائزة أفضل رياضية سويسرية
2021-12-15
اقتصاد
ارتفاع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية 4.46%
2021-12-16
ضبط منشأة لصناعة نعل الأحذية غير مرخصة في جبلة
2021-12-16
ارتفاع أسعار النفط
2021-12-16
ارتفاع أسعار الذهب
2021-12-16
منتجين (2).. مكان واحد يجمع مشاريع منتجة وواعدة
2021-12-16
البنك الدولي يقدم 93 مليار دولار لدعم الدول الأكثر فقراً في مواجهة كورونا
2021-12-16
مباحثات تعاون بين الزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشمل تأسيس مناطق تنموية
2021-12-15
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مجلس الشعب.. مطالب لضبط الأسعار ورصد اعتمادات لتعويض المتضررين من الإرهاب
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مراسلو سانا: انطلاق احتفاليتين متزامنتين في ساحة الأمويين بدمشق وأمام قلعة حلب بمناسبة إدراج القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني في اليونيسكو
ساحة الأمويين بدمشق.. قبيل انطلاق الاحتفال بمناسبة إدراج القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني (صور)
2021-12-16
تصوير: محمد السعدوني
2021-12-16
Rem
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