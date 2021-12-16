ضبط معمل بدمشق يصبغ زيوتا نباتية ويبيعها على أنها زيت زيتون

دمشق-سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ضبطاً تموينياً في معمل لتعبئة الزيوت النباتية في شارع الثورة يقوم بصبغها على أنها زيت زيتون وزيت دوار الشمس.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمد ابراهيم أوضح لـ سانا أن عناصر المديرية ضبطوا معملاً في شارع الثورة بمخالفة الغش بذات البضاعة واستخدام ماركات وهمية حيث يقوم بصباغة زيت صويا وتعبئته وبيعه على أنه زيت زيتون وزيت دوار شمس مشيراً إلى حجز المواد المخالفة مع عبوات فارغة وأدوات الغش.

وذكر إبراهيم أن العناصر ضبطوا أيضاً محطة وقود بمخالفة نقص الكيل لمادة البنزين والمازوت وقاموا بتشميع المضختين المخالفتين ومخبز بمخالفة سوء صناعة الخبز التمويني وملحمتين بالمزة جبل وباب سريجة بمخالفة فرم اللحم بشكل مسبق بكمية أكثر من المسموح به.

كما ضبطت المديرية حسب إبراهيم مخالفة عرض وبيع مواد غذائية دون مواصفات “لا تاريخ صلاحية” وإعطاء فاتورة غير نظامية بمنطقة البزورية ومخالفة البيع بسعر زائد لمادة الشاورما بمنطقة ركن الدين ومخالفة حيازة مواد مجهولة المصدر شملت مواد غذائية وغير غذائية ومواد تجميل بمنطقتي أبو رمانة والميدان والحلبوني والقيمرية جرى حجزها أصولاً وكذلك حيازة زيوت عطورات منتهية الصلاحية بالدرويشية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency